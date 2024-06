VIDEO/FOTO: O masina s-a facut scrum pe un drum din Golesti. De la ce a pornit incendiul

In aceasta dimineata de 15 iunie 2024, in jurul orei 09.30, pompierii valceni au fost solicitati, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism, pe Drumul National 7, in comuna Golesti."La locul indicat s-au deplasat imediat forte din cadrul Detasamentului de Pompieri Ramnicu Valcea, cu o autospeciala de stingere cu cu apa si spuma (ASAS). Echipajele operative sosite la locul interventiei au constatat ca incendiul se ... citește toată știrea