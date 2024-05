Video/Foto: UN SARPE a intrat in baie unei locuinte din Ramnicu Valcea. Cine a avut curaj sa il prinda!?

Apel inedit la 112 in Ramnicu Valcea! Un locuitor al orasului a sunat la numarul de urgenta si a anuntat ca, in baia locuintei sale, se afla... un sarpe. Primii care au ajuns la locuinta cu pricina au fost jandarmii.S-a intamplat in ziua de marti, 21 mai 2024, pe strada Arinilor din municipiul Ramnicu Valcea. Echipajul de interventie a ajuns rapid la fata locului si a reusit sa extraga sarpele de aproximativ 1,5 metri in siguranta, utilizand un dispozitiv specific pentru capturarea reptilelor. ... citește toată știrea