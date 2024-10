VIDEO. Gutau, discurs fulminant dupa 20 de ani de victorii electorale la Ramnicu Valcea

La depunerea celui de-al cincilea juramant pentru functia de primar al municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau a fost in forma mare. Departe de imaginea incrancenata din perioadele preelectorale si electorale, Gutau si-a salutat aliatii, si-a mistocarit adversarii si a transmis mesaje politico-administrative orasului. In mod firesc, a inceput cu multumiri la adresa presedintelui CJ Valcea, Constantin Radulescu, si la adresa PSD, partid de care, in ultimii opt ani, si-a legat numele, ... citește toată știrea