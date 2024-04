VIDEO. Imagini de la accidentul produs in urma cu putin timp langa cimitirul din cartierul Nord

UP-DATE ORA 19.45Persoana careia i-au fost efectuate manevrele de resuscitare a fost declarata decedata. In cauza este vorba despre un barbat in varsta de 58 de ani.___________Asa cum v-am informat in urma cu putin timp, pompierii valceni au fost solicitati, in jurul orei 18.40, pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere, de descarcerare si prim ajutor medical la un grav accident rutier produs in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian (cartierul Nord, in zona ... citește toată știrea