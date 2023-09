Inca din prima zi de cand a preluat fraiele Consiliului Judetean (CJ) Valcea, Constantin Radulescu a avut ca obiectiv modernizarea si dotarea spitalelor din subordinea institutiei pe care o conduce. Si a reusit in mare parte, desi inca mai are obiective de atins (cum ar fi reabilitarea completa a Maternitatii). Insa, o reusita aparte este obtinerea fondurilor necesare pentru modernizarea Spitalului Vechi, acolo unde, in urmatoarea perioada, se vor investi peste 97 de milioane de lei.Pe langa ... citeste toata stirea