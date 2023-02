VIDEO. Investitii noi, in valoare de 2,1 milioane euro, la Spitalul Mihaesti

Vineri, 10 februarie 2023, presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a semnat contractul de lucrari pentru o investitie ce vizeaza imbunatatirea conditiilor de siguranta a pacientilor in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti. Proiectul, care se va implementa cu fonduri europene, are un termen de executie de 12 luni (din care 2 luni pentru proiectare) si are drept scop asigurarea conditiilor privind securitatea la incendiu, precum si ... citeste toata stirea