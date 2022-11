VIDEO - La SJU Valcea, blocul operator se extinde cu 8 sali de operatii!

In sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea de marti, 29 noiembrie a.c., a fost aprobat proiectul privind reabilitarea si extinderea blocului operator si dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale.Proiectul consta in extinderea actualului bloc operator, cu o cladire ce va avea regimul de inaltime P+2E. Aceasta va fi legata de cladirea spitalului printr-o pasarela situata la nivelul etajului II si va gazdui 8 noi sali de operatie. ... citeste toata stirea