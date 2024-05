VIDEO: Locul de care niste inconstienti si-au batut joc furand pietre pentru a face cotete de porci va deveni un nou punct turistic pe harta judetului Valcea

Daca zilele trecute, mai precis in data de 20 mai 2024, s-au implinit 636 de ani de la prima atestare documentara a Ramnicului (orasul fiind una dintre cele mai vechi localitati din sudul tarii atestate documentar), iata ca municipiul resedinta de judet are si alte valori istorice, culturale si de patrimoniu cu care se poate mandri. Cu sprijinul Consiliului Judetean Valcea, situl arheologic Buridava Romana urmeaza sa fie pus in valoare, specialistii muzeografi asigurand si masurile foarte ... citește toată știrea