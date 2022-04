Un autoturism cu numere de inmatriculare de Ucraina, aflat in trafic, a luat foc pe raza localitatii Calimanesti, judetul Valcea. Pasagerii au reusit sa iasa din masina la timp, iar incendiul a fost lichidat in timp util de catre membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Calimanesti.In autoturism se aflau 5 persoane - 4 adulti si un copil in varsta de o luna. ... citeste toata stirea