Cinci tineri ce aveau un comportament bizar au fost luati la intrebari, noaptea trecuta, de jandarmii valceni. S-a intamplat in jurul orei 00.30, in cartierul Ostroveni al municipiului Ramnicu Valcea, fortele de ordine fiind nevoite sa intervina in forta pentru ca persoanele depistate sa nu fuga de la fata locului."In incercarea de a evita contactul cu jandarmii, acestia s-au urcat intr-un autovehicul si au incercat sa paraseasca locul. Fortele de ordine, intervenind rapid, au oprit ... citeste toata stirea