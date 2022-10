VIDEO. PERCHEZIEsII si la VALCEA dupa ce suporteri ai CSA Steaua au talharit un suporter FCSB

19 perchezitii domiciliare au avut loc azi, 6 octombrie 2022, in Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, dar si in judetul Valcea. Este vorba despre o speta care ar fi implicati suporteri ai CSA Steaua, iar acuzatiile sunt grave. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru talharie calificata, victima fiind un suporter al FCSB.Ancheta a fost deschisa de Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri Infractionale Violente, cei care au si descins in aceasta ... citeste toata stirea