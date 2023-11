Nu mai putin de 42 de perchezitii domiciliare au avut loc in aceasta dimineata de marti, 14 noiembrie 2023, in Valcea, Ilfov, Calarasi si Bucuresti. Dosarele, pentru ca sunt doua la numar, sunt instrumentate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, vizate fiind persoane banuite de ilegalitati in domeniul comercializarii deseurilor de ... citeste toata stirea