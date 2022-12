VIDEO: Perchezitii in Valcea si alte judete. "Esepe" de peste 3,5 milioane lei...

O grupare infractionala, care opera in mai multe judete din tara, inclusiv in Valcea, a fost destructurata in aceasta dimineata de 14 decembrie 2022. Procurorii DIICOT si politistii de Criminalitate Organizata au organizat 32 de perchezitii domiciliare, in judetele Harghita, Galati, Constanta, Ialomita, Dambovita, Arges, Valcea, Mures, Alba, Bihor, Ilfov si in municipiul Bucuresti. Suspectii din dosar sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, ... citeste toata stirea