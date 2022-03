VIDEO. Politistii din Valcea, in ajutorul ucrainienilor care au tranzitat judetul

O actiune frumoasa a avut loc azi, 4 martie 2022, in judetul Valcea. Politistii valceni au sarit in ajutorul refugiatilor din Ucraina care au tranzitat judetul, in drumul lor spre o zona linistita unde sa traiasca in pace."In cadrul activitatii, le-au fost oferite conducatorilor auto, dar si pasagerilor cafea, apa si produse alimentare, cu scopul de a lua o pauza si pentru a putea ajunge in siguranta la destinatie, avand in vedere distantele lungi pe care le au de parcurs. ... citeste toata stirea