Primarul localitatii Stoenesti, Gheorghe Dumbrava, este dispus sa recurga la un gest extrem, din cauza lipsei fondurilor de la bugetul local. In cadrul unei conferinte de presa ce a avut loc azi, 3 noiembrie, la sediul PNL Valcea, edilul sef a anuntat ca va intra in greva foamei in fata Guvernului Romaniei. Primarul PNL spune ca saptamana viitoare, mai precis miercuri, 8 noiembrie, va merge la Bucuresti special pentru a protesta. El este nemultumit de faptul ca nu a primit bani pentru ... citeste toata stirea