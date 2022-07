VIDEO: Primarul Govorei, sac de box in Consiliul Local

Situatia primarului Mihai Mateescu (PNL) din Baile Govora se complica de la luna la luna. Presa valceana a aratat cum acesta s-a improprietarit aproape singur (cu sustinerea secretarului primariei) in parcul central din statiune. Toate detaliile sunt AICI.Lui Mateescu i-a fost facuta o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea si printr-o adresa emisa de procurori s-a dispus urmarirea penala, deocamdata in rem. Cercetarile sunt, deci, in seama procurorilor carora li ... citeste toata stirea