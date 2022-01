VIDEO: Primele imagini cu Baza de tratament si servicii din Ocnele Mari!

Baza balneoclimaterica de tratament Ocnele Mari ce se va realiza in statiune, in baza unui parteneriat dintre Primaria Ocnele Maris si Consiliului Judetean Valcea, va fi un alt punct de atractie pentru turisti, dar si pentru valceni. Proiectul este intr-o faza avansata, urmand a fi depus la CNI pentru obtinerea finantarii.Cladirea exista oarecum, fiind vorba de o proprietate abandonata in 1998, insa care se poate transforma intr-o zona atractiva pentru turisti. Asocierea dintre Primaria ... citeste toata stirea