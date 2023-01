VIDEO. Proiect de 135 milioane de euro depus de CJ Valcea pentru CET Govora

Consiliul Judetean Valcea incepe anul nou in forta, depunand cererea de finantare pentru un proiect in valoare de 135 milioane de euro pentru CET GOVORA SA."Continuam investitiile in zona CET Govora si astazi am semnat pentru un proiect mare si important. Spuneam ca nu numai ca nu vom inchide CET Govora, dar vom asigura si modernizarea acestui furnizor de confort pentru valceni si ne tinem de cuvant. Facem primul pas in obtinerea finantarii pentru modernizarea CET Govora si adresam aceasta ... citeste toata stirea