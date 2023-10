Proiectul "Modernizarea, Extinderea si Dotarea Ambulatoriului din cadrul SJU Valcea", finantat cu fonduri europene in valoare totala de 15.898.761 lei (aproximativ 3,3 milioane euro), se apropie de finalizare. Presedintele Consiliului Judetean Valcea a mers azi intr-o vizita de lucru la spital, supervizand in special calitatea lucrarilor. Principalele investitii au constat in reabilitarea corpului existent si extinderea acestuia, prin realizarea unui corp nou. Prin proiect se va achizitiona si ... citeste toata stirea