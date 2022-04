VIDEO. Se toarna covor asfaltic pe un tronson din DJ 701 D, in zona Ciunget

Zona de nord a judetului Valcea are un potential turistic fantastic, insa fara investitii din partea autoritatilor nu se poate dezvolta asa cum trebuie. Din fericire, conducerea Consiliului Judetean Valcea este constienta de acest lucru si a dat startul unor lucrari de modernizare a infrastructurii in zona Malaia, dar si in Esara Lovistei."Avem santiere deschise in intreg judetul. Pentru a ma asigura ca avem lucrari de calitate si ca sunt respectate graficele de executie, ma deplasez frecvent ... citeste toata stirea