"Am promis si am rezolvat! Am reabilitat Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (reanimare) de la Maternitatea din Ramnicu Valcea.Aici era o locatie extrem de neprietenoasa, un spatiu in care nu s-a mai intervenit cu lucrari semnificative de reabilitare de aproape 40 de ani.Astazi avem o sectie moderna, dotata cu tot ce trebuie, in care s-au investit peste 800.000 lei, bani alocati din bugetul propriu al judetului.S-au realizat lucrari de reparatii generale si de renovare a spatiilor, ... citeste toata stirea