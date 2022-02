VIDEO. Spitalele din Valcea primesc fonduri importante de la CJ

In bugetul judetului Valcea, aprobat luni, 7 februarie a.c., la capitolul SANATATE, s-au prevazut fonduri importante pentru spitalele valcene, respectiv 4.363.170 lei, din care:2.000.000 lei pentru Spitalul de Psihiatrie Dragoesti, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construire cladire saloane pacienti P+2";1.363.170 lei pentru Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, in vederea dotarii acestuia cu: 2 boilere centrala, 2 Ecografe, 5 masini de spalat, 3 uscatoare, 2 calandre etc.1. ... citeste toata stirea