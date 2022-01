VIDEO. Stimulente financiare pentru cadrele medicale de la SJU Valcea si Spitalul Dragoesti

"Prima sedinta a CJ Valcea din acest an le aduce stimulente financiare cadrelor medicale de la SJU Valcea si de la Spitalul Dragoesti.Asa cum am procedat si in anii trecuti, si in 2022, am propus si colegii consilieri au aprobat acordarea de stimulente financiare pentru personalul medical si de specialitate din spitalele aflate in coordonarea CJ Valcea.Dupa consultarea cu managerii spitalelor SJU Valcea si Dragoesti, am ajuns la concluzia ca doar investitiile in modernizarea si dotarea ... citeste toata stirea