VIDEO: Toate localitatile din judet participa la Saptamana Protectiei Civile. Cum ii pregateste ISU pe valceni pentru ce e mai rau?

Reprezentantantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al judetului Valcea au anuntat calendarul activitatilor desfasurate in cadrul actiunii intitulate "Saptamana Protectiei Civile". Acestea vor avea loc in mai multe zile, unele activitati urmand sa se desfasoare in toate localitatile din judet prin implicarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta (SVSU).Calendarul complet al activitatilor1.Constituirea unor puncte de informare preventiva cu tematica de ... citește toată știrea