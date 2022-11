VIDEO. Trei noi proiecte, pentru gestionarea deseurilor, in judetul Valcea!

In sedinta extraordinara a Consiliului Judetean de astazi, au fost aprobate trei proiecte privind infiintarea unor centre de colectare prin aport voluntar in judetul Valcea, ce urmeaza a fi realizate in parteneriat cu UAT-urile pe raza teritoriala a carora urmeaza a fi amplasate.Este vorba despre trei investitii zonale, fiecare dintre ele va cuprinde mai multe centre de aport voluntar (in total 13), in care populatia va putea sa isi depoziteze, fara costuri, deseurile provenite din gospodaria ... citeste toata stirea