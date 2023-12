In data de 27.11.2023, in timpul efectuarii serviciului de patrulare conform graficului de lucru, echipajul de politie din cadrul Serviciului Ordine Publica al Directiei Politiei Locale a fost solicitat de catre dispecerat sa se deplaseze pe Podul Vinerii Mari. Solicitarea a venit in urma constatarii de catre dispecera de serviciu, in timp real prin intermediul camerelor video din zona, a faptului ca un grup format din cinci copii si doi adulti distrugeau si sustrageau globurile din ornamentele ... citeste toata stirea