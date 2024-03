VIDEO: Veste buna de Buna Vestire! Medicina viitorului, mai aproape de judetul nostru

Astazi, 25 martie 2024, chiar in ziua in care ortodocsii din judetul nostru sarbatoresc Buna Vestire, presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu a venit cu o noua veste buna pentru sanatatea locuitorilor din judetul nostru. 1,9 milioane euro au fost aprobati pentru digitalizarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si pentru Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti."Astazi, de Buna Vestire, am primit o veste buna: doua proiecte pentru digitalizarea ... citește toată știrea