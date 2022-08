Vijelia a lasat Horezu fara curent electric. Un monument UNESCO a fost avariat VIDEO

Trei stalpi ai retelei de energie electrica din orasul Horezu, judetul Valcea, au fost doborati de un nuc rupt din cauza vantului puternic iscat marti dupa-amiaza, 16 august. Intregul oras a ramas fara curent electric. Din cauza vantului extrem de puternic, trei arbori au fost rupti de vant in trei locuri diferite din orasul Horezu. Unul dintre ele este chiar Manastirea Hurezi, lacas de cult inclus in patrimoniul UNESCO. Si aici si in centrul orasului, copacii au distrus reteaua de energie ... citeste toata stirea