Viol in grup. Patru tineri din Valcea, retinuti dupa ce au abuzat o fata

O tanara de 19 ani, din comuna Roesti, judetul Valcea, a fost abuzata sexual de patru indivizi. Totul s-a petrecut in noaptea de 17 spre 18 decembrie 2022, insa abia azi, 4 ianuarie 2023, suspectii au fost ridicati de politisti in urma unor perchezitii domiciliare. Cei patru tineri banuiti in dosar au varste cuprinse intre 17 si 24 de ani, ei fiind retinuti si cercetati pentru comiterea infractiunii de viol. Procurorul de caz si politistii vor cere in instanta luarea masurilor legale impotriva ... citeste toata stirea