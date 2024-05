Viorel BREAZU (PNL), omul de care Stoenestiul are nevoie pentru a intra pe calea dreapta

Comuna Stoenesti are nevoie de schimbare, iar Viorel Breazu este omul care si-a asumat aceasta misiune. El a intrat in cursa electorala cu un singur scop: sa castige functia de primar pentru a putea face schimbarea pe care locuitorii din Stoenesti o doresc. Candidatul liberal se considera aproape de oameni si ii indeamna pe locuitorii Stoenestiului sa "aleaga calea dreapta"."Prioritatile pentru Stoenesti, Valcea, au in vedere interesele fundamentale ale locuitorilor. Sunt masuri si directii ... citește toată știrea