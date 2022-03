VLADESTI. Extinderea retelei de gaze, modernizarea primariei si a centrului civic, doar cateva dintre obiectivele primarului Cosac

Investitii pe banda rulanta in comuna Vladesti, iar primarul Adrian Cosac promite ca acesta este doar inceputul unei frumoase modernizari a localitatii. Anul acesta, edilul - sef are in plan demararea lucrarilor de extindere a retelei de gaze naturale, apa si canalizare, precum si lucrari de modernizare a drumurilor de interes local.Cel mai amplu si important proiect este insa cel de extindere a retelei de gaze. Studiul de fezabilitate pentru extinderea pe 27 de km a fost finalizat deja. In ... citeste toata stirea