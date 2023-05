Cea de-a XII-a editie a "Sarbatorii Teiului" de la Pausesti Maglasi va avea loc anul acesta de ziua Sfintilor Petru si Pavel. Primarul Alexandru Dediu a lansat deja invitatia catre locuitorii comunei, si nu numai, sa participe la Ziua Comunei, anuntand ca manifestarile se vor desfasura in data de 29 iunie 2023, in centrul localitatii. Vor sustine programe artistice copiii Scolii Achim Popescu din comuna, Taraful Iancu Jianu, Vladuta Lupau, Nicu Paleru si Oana Sarbu. In finalul evenimentului va ... citeste toata stirea