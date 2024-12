Vom fi mai in siguranta fara ei!? 39 de soferi au fost "scosi din trafic" de politistii valceni! Reprezentau PERICOLE

Politisti rutieri au actionat, in ultimele doua zile, in tot judetul Valcea, pentru asigurarea unui climat corespunzator de siguranta rutiera si ordine publica. In urma activitatilor desfasurate, politistii au aplicat 355 de sanctiuni contraventionale, cu amenzi in valoare totala de aproximativ 164.650 de lei. Dintre amenzile aplicate, 136 au fost aplicate pentru depasirea vitezei legale, 11 pentru depasire neregulamentara, 21 pentru abaterile biciclistilor/pietonilor si 154 pentru alte ... citește toată știrea