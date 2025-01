Vot unanim pentru Mateescu in CSM

Asa dupa cum v-am informat recent (Vezi AICIdetalii), judecatorul Mihai Bogdan Mateescu se pregateste pentru un nou pas in cariera profesionala. In anul 2024, in calitate de presedinte, a condus activitatea Tribunalului Valcea, aceasta institutie ocupand chiar primul loc in clasamentul eficientei tribunalelor cu personalitate juridica din Romania.Acum, la mijloc de ianuarie 2025, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dispus detasarea presedintelui ... citește toată știrea