VREMEA se raceste si mai mult. Temperaturile o iau la "vale"

Luna octombrie se dovedeste mai racoroasa decat ne-am fi asteptat. Urmeaza mai multe zile si, mai ales, nopti destul de reci, cel putin in prima decada a lunii in care am intrat de cateva zile.Meteorologii au emis deja primele coduri valabile inclusiv pentru partea de nord a judetului Valcea, fiind foarte probabil ca astfel de avertizari meteorologice sa fie emise si in zilele urmatoare. Astfel, vineri, 4 octombrie 2024, in intervalul orar 10.00 - 21.00, ... citește toată știrea