Zeci de valceni, prinsi cu racorduri de canalizare nedeclarate

Avand in vedere ca in ultima perioada Apavil S.A a inregistrat pierderi de apa, generate de avarii si furturi, operatorul regional al serviciilor de apa si de canalizare continua campania de eliminare a pierderilor de apa din sistemul public.APAVIL S.A. prin Serviciul Control Clienti, a desfasurat si in luna februarie 2022, actiuni de verificare si control in vederea depistarii utilizatorilor cu bransamente frauduloase, a utilizatorilor fara contract de furnizare (cu bransamente clandestine), ... citeste toata stirea