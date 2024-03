Ziaristul Tiberiu Pirnau, candidat la CL Ramnicu Valcea: "AUR este singura sansa ca Romania sa nu ramana colonie"

Cunoscutul jurnalist Tiberiu Pirnau, directorul publicatiei Ziarul de Valcea, a ales sa intre in politica dupa 25 de ani de gazetarie. Colegul nostru s-a inscris in Alianta pentru Unirea Romanilor (A.U.R.), iar intr-un scurt interviu ne va explica ce l-a determinat sa faca acest pas:De ce ai optat sa intri in AUR?Alianta pentru Unirea Romanilor este sansa de a pastra Romania ca tara suverana. Nu o colonie straina! AUR lupta impotriva politicienilor care distrug Romania de 33 de ani si este ... citește toată știrea