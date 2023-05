Ramnicu Valcea se pregateste pentru sarbatorirea a 635 de ani de la prima sa atestare documentara cu un program complex de evenimente, organizat de Primaria Municipiului impreuna cu partenerii sai, care va debuta joi, 18 mai, pentru a acoperi intregul sfarsit al acestei saptamani. Manifestarile sunt concentrate in principal in zona centrala, la umbra statuii lui Mircea cel Batran, in scuarul si parcul ce ii poarta numele, in onoarea celui care, la 20 mai 1388, mentiona intr-un hrisov, pentru ... citeste toata stirea