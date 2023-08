Sarbatoare mare in comunei Scundu in data de 20 august 2023. Primarul Mihai Blejan a anuntat o serie de manifestari ocazionate de ziua comunei. Evenimentul local intitulat "Traditii si obiceiuri stramosesti in Comuna Scundu, judetul Valcea" va aduna pe scena o serie de artisti de muzica populara: Amalia Barsoianu, Mihai Stamescu, Ana-Maria Blejan, Alexandra Cornaciu, Nicoleta Dumitrescu, Darius Stanciu, Adelina Strusca, acompaniati de formatia "Galati" din Orlesti.Primarul comunei Scundu, ... citeste toata stirea