A MURIT cel mai important om din ISJ Valcea

O veste trista a venit astazi, 27 iunie 2024, din mediul de invatamant al judetului nostru. Un om care s-a facut remarcat pentru multi ani in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Valcea a trecut in nefiinta. Este vorba despre Silviu STATIE, inspector scolar in Managementul Resurselor Umane timp de 22 de ani. A activat din anul 2002 in cadrul ISJ Valcea, chiar daca guvernarile si "generalii" s-au schimbat de mai multe ori.Profesionalismul cu care cunostea legislatia in domeniul mobilitatii ... citește toată știrea