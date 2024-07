AM AFLAT NUMELE elevei din Valcea care a obtinut media 10 la Bacalaureat 2024! A invatat la "Pedagogic"

Dupa afisarea rezultatelor la Examenul de Bacalaureat din acest an - sesiunea iunie-iulie 2024, in mod firesc, am cautat sa aflam si care sunt "premiantii" pe judet ai acestui examen. Ne referim la elevii care au obtinut note maxime la toate cele trei probe scrise si, implicit, medii maxime. Anul acesta, pana la afisarea rezultatelor finale (dupa contestatii), avem o singura medie de 10 la nivelul judetului Valcea. Apartine unei eleve de la Colegiul National de Informatica "Matei Basarab" din ... citește toată știrea