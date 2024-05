Avantajele meseriei de politist, explicate elevilor din mai multe licee

In cursul acestei saptamani, elevii care invata la diverse licee din municipiul Ramnicu Valcea au fost vizitati de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea. Oamenii legii le-au vorbit tinerilor despre profesia de politist si despre ce presupune exercitarea acesteia. Politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara au desfasurat activitati de informare, in trei institutii de invatamant din municipiul Ramnicu Valcea, in cadrul carora 80 de elevi ai claselor a XI-a si a ... citește toată știrea