Bine de stiut! A INCEPUT INSCRIEREA copiilor la cresele din Ramnicu Valcea pentru anul scolar 2024/2025

Unitatea de Invatamant Cresa Ramnicu Valcea din cadrul administratiei municipale anunta ca incepand de luni, 27 mai 2024, si pana in 7 iunie se va derula etapa de inscriere a anteprescolarilor la cele opt unitati care functioneaza in municipiu. Pana la aceasta data s-a consumat etapa reinscrierii copiilor deja inscrisi in anul precedent, astfel ca, pentru cei care doresc prima inscriere, sunt disponibile 286 de locuri, in crestere fata de anul trecut, cand au fost disponibile doar 216 locuri. ... citește toată știrea