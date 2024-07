Cine sunt cele doua eleve de la Scoala "Anton Pann" care au obtinut note de 10 la Evaluarea Nationala

Scoala Gimnaziala "Anton Pann" din Ramnicu Valcea (fosta Scoala nr. 9, cum o stie multa lume) a demonstrat si la Evaluarea Nationala din acest an ca este o scoala de referinta in municipiu si in intreg judetul. Elevii unitatii de invatamant din cartierul Ostroveni au obtinut multe note de peste 9,00; 66 la Limba Romana, si 18 Matematica - acestea fiind cele doua probe ale examenului de Evaluare Nationala. De asemenea, din cei 151 de elevi ai acestei scoli care s-au inscris la examen, peste 20 ... citește toată știrea