Concurs pentru posturile de director si director adjunct in 13 scoli din Valcea

O noua sesiune de examene organizeaza Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Valcea. De data aceasta nu mai intra elevii in focurile probelor, ci cadrele didactice ce-si doresc un post de conducere la nivelul unitatilor de invatamant din Valcea. Astfel, 13 functii de director si director adjunct sunt vacante in acest moment in scolile din judet, iar examenul se va desfasura in perioada iunie - octombrie 2022. Sesiunea de depunere a dosarelor incepe chiar marti, 28 iunie 2022, iar prima proba, cea ... citeste toata stirea