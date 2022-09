Controale si instruiri in unitatile de invatamant din Valcea

La inceput de an scolar, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea a dat startul unor actiuni de control, dar si unor instruiri si exercitii de evacuare si interventie in unitatile de invatamant din judet. In caz de urgenta, elevii si profesorii trebuie sa stie, pas cu pas, cum actioneaza si reactioneaza pentru a-si salva viata. Astfel, ofiterii ISU Valcea au efectuat 51 de controale, rolul lor fiind acela de a inlatura deficientele si a se asigura ca scolile si gradinitele sunt ... citeste toata stirea