Cursuri de LIMBA SI CULTURA CHINEZA, la Biblioteca Judeteana Valcea

Unii privesc cu scepticism avansul pe care produsele, marfurile si orice vine din China il au in ultimii ani. Cine stie... poate ca ei au dreptate! Insa, cert este ca inclusiv limba chineza incepe sa aiba trecere la nivel mondial, fiind tot mai multe persoane dornice sa o invete. Chiar daca demersul de a invata chineza nu este unul usor, vedem ca studiul acestei limbi prezinta interes inclusiv in state din Uniunea Europeana si din America de Nord, mai ales in randul tinerilor.De aceea, chiar ... citește toată știrea