Deputatul BUICAN, mesaj cu prilejul Zilei Invatatorului

"Ziua Invatatorului a fost instituita prin Lege in anul 2007 si se sarbatoreste incepand cu 2008, in fiecare an, pe 5 iunie. Prin contractul colectiv de munca unic la nivel de sector incheiat in 2023, Ziua Invatatorului este zi libera pentru toti angajatii din sectorul de invatamant si pentru elevi.Data de 5 iunie este aceea in care, in anul 1779, s-a nascut fondatorul invatamantului superior in limba romana, Gheorghe Lazar. Stabilind Ziua Invatatorului in aceasta data, legiuitorul a tinut ... citește toată știrea