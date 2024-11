Deputatul Buican si colegii liberali au remediat, in Parlament, un viciu legislativ ce ii afecta pe tinerii romani care studiaza in strainatate

In data de 12 noiembrie 2024 a fost adoptata si la Camera Deputatilor (camera decizionala) o modificare a articolului 224, alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, avand ca initiatori parlamentarii PNL. In forma initiala, articolul 224 prevedea faptul ca toti cetatenii romani care, pana la varsta de 26 de ani, se afla intr-o forma de invatamant, beneficiaza de asigurare de sanatate gratuita. In mod regretabil, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a respins, in mod ... citește toată știrea