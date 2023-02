Elevii din Valcea si alte 29 de judete intra, de azi, in vacanta

Copiii de gradinita si elevii din judetul Valcea vor intra in vacanta vineri, 17 februarie 2023, dupa finalizarea cursurilor, urmand sa se intoarca in banci pe 27 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Vacanta mobila din februarie a fost prevazuta in noua structura a anului scolar, organizata pe cinci module de invatare, alternate cu cinci vacante. Unii elevi au avut vacanta in perioada 6 si 10 februarie, iar altii in perioada 13-17 februarie 2023.Astfel, judetele ... citeste toata stirea